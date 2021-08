Serie B, il punto sulla 1^ giornata: Cosenza ko, pari Crotone, tris Cremonese al Lecce

Si chiude con 24 reti il primo turno dell’edizione 2021/22 del campionato cadetto, il quale ha preso il via venerdì sera con l’anticipo tra Frosinone e Parma e si è da poco concluso con i cinque posticipi in contemporanea di questa sera. Quella del ”Granillo” tra Reggina e Monza è stata l’unica gara della prima giornata a terminare a reti bianche, mentre discorso inverso per la sfida del ”Vigorito” tra Benevento ed Alessandria, festival del goal con ben 7 reti. Pareggio per il Crotone in casa, ko in trasferta per il Cosenza. Di seguito, i risultati della prima giornata, la classifica attuale ed il prossimo turno:

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Frosinone-Parma 2-2

Pordenone-Perugia 0-1

Cittadella-Vicenza 1-0

Reggina-Monza 0-0

Ternana-Brescia 0-2

Ascoli-Cosenza 1-0

Benevento-Alessandria 4-3

Cremonese-Lecce 3-0

Crotone-Como 2-2

Pisa-Spal 1-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Cremonese 3

Brescia 3

Benevento 3

Ascoli 3

Cittadella 3

Perugia 3

Pisa 3

Como 1

Crotone 1

Frosinone 1

Parma 1

Monza 1

Reggina 1

Alessandra 0

Cosenza 0

Pordenone 0

Spal 0

Vicenza 0

Ternana 0

Lecce 0

IL PROSSIMO TURNO

Pisa-Alessandria

Brescia-Cosenza

Vicenza-Frosinone

Perugia-Ascoli

Cittadella-Crotone

Lecce-Como

Monza-Cremonese

Parma-Benevento

Reggina-Ternana

Spal-Pordenone