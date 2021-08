Serie B ai raggi X, Perugia: ritorno immediato in B per i grifoni

Dopo un solo anno di purgatorio in terza serie, il Perugia torna in Serie B. L’addio di Caserta è stato un duro colpo da digerire per la società biancorossa, che ha deciso affidare la guida tecnica del club a Massimiliano Alvini. L’ex tecnico della Reggiana avrà l’arduo compito di mantenere la categoria in un campionato che si prospetta ancor più avvincente e competitivo di quello dello scorso anno. 3-4-3 come modulo di riferimento per l’allenatore toscano, che spera di trovare un buon equilibrio difensivo con il nuovo terzetto formaro da Dell’Orco, Gurado e Sgarbi. A centrocampo spazio all’ex Reggina Dimitrios Sounas, mentre Murano e Bianchimano si contendono un posto in attacco.

Probabile formazione Perugia (3-4-3): CHICHIZOLA; DELL’ORCO, Sgarbi, CURADO; Rosi, Burrai, Sounas, Falzerano; LISI, CARRETTA, Murano. Allenatore: Massimiliano ALVINI (nuovo)

Acquisti: Carretta (Att, Cosenza, SV), Di Noia (Cen, Chievo, D), Minesso (Att, Pisa, D), Chichizola (Por, Cartagena, D), Curado (Dif, Genoa, P), Lisi (Dif, Pisa, D), Manneh (Att, Carrarese, D), Gyabuaa (Cen, Atalanta, P), Dell’Orco (Dif, Sassuolo, D), Santoro (Cen, Teramo, D)

Cessioni: Minelli (Por, svincolato), Monaco (Dif, svincolato), Nzita (Dif, Pescara, D), Konate (Cen, ACR Messina, D), Moscati (Cen, Sudtirol, D), Cancellotti (Dif, Pescara, D).

Santo Romeo