Reggina-Monza, le pagelle: Di Chiara corre per due, attacco evanescente

Debutto nel campionato di Serie B 2021/2022 per la Reggina di Aglietti che impatta 0-0 con il Monza di Stroppa; squadra ancora con ampi margini di crescita che ha mostrato cose buone e altre da migliorare. Le pagelle di RNP.

Micai 6,5 – Prestazione sicura che riscatta il debutto incerto di Salerno, preciso in presa alta come in uscita bassa, mostra di gradire anche il gioco con i piedi; costretto di fatto ad una sola parata nella ripresa.

Lakicevic 6,5 – Buona prova in fase di copertura, riesce a bloccare ogni iniziativa sul versante sinistro dei brianzoli, in particolare su Carlos Alberto; raramente si affaccia in avanti, dimostrandosi molto insidioso.

Cionek 6 – Argina bene le punte avversarie, quasi mai pericolose, prestazione quasi accademica senza strafare; peccato per l’ammonizione rimediata in pieno recupero per l’intervento in ritardo sull’avversario.

Stavropoulos 6 – Partita attenta anche se in un paio di circostanze la linea difensiva amaranto, nel momento di disimpegnare, pare andare in affanno; decisivo in pieno recupero con un colpo di testa che anticipa Paletta, pronto alle sue spalle per segnare.

Di Chiara 6,5 – Tonico e incisivo, riesce a mettere in campo una prestazione equilibrata che gli consente di neutralizzare Pereira senza eccessivi patemi, riuscendo al contempo a spingere con costanza e a creare un po’ di scompiglio in zona d’attacco.

Ricci 6 – Primo tempo di corsa e spinta, prova qualche incursione a destra senza riuscire a trovare i compagni pronti a finalizzare. Si spegne nella ripresa, fino alla sostituzione. Dal 62′ Bellomo 5,5 – Non riesce a dare una sterzata alla partita, prova a servire i compagni e cercare nuove soluzioni, senza fortuna e incisività.

Bianchi 6,5 – Partita di grande quantità e sacrificio, giocata nell’ombra; si propone poco in fase offensiva rispetto a quanto fa solitamente, ma in copertura esegue un lavoro egregio, togliendo spazio e ossigeno ai temibili centrocampisti di Stroppa.

Crisetig 6 – Ci mette la qualità e l’intelligenza, dettando i tempi e cercando soluzioni; in fase di non possesso a volte si schiaccia troppo sulla linea difensiva, cedendo troppi metri agli avversari.

Laribi 6 – Cerca di accendersi ma non trova il guizzo giusto, a volte si pesta un po’ i piedi con Rivas; prova soluzioni interessanti ma il reparto offensivo nel complesso non è al top. Dal 76′ Menez SV

Rivas 6 – Ispirato e voglioso nel primo tempo, è il più attivo tra gli amaranto sul fronte offensivo, sbattendo un paio di volte sul portiere avversario che gli nega il gol; nella ripresa si spegne alla distanza, esce stremato, forse troppo tardi. Dal 91′ Liotti SV

Montalto 5,5 – Non trova il momento buono per rendersi pericoloso, anche perché di palloni giocabili ne arrivano pochi; costretto spesso a cercare soluzioni giocando largo o arretrando molto. Dal 62′ Galabinov 5,5 – Prova ad entrare subito nel vivo del gioco al debutto in amaranto, ma non riesce a rendersi mai pericoloso, anche perché ben pochi palloni giocabili arrivano dalle sue parti; ci prova su punizione senza alcun risultato.

Mister Aglietti 6 – Conferma per dieci undicesimi la squadra vista a Salerno, si nota qualche miglioramento ma la fase offensiva continua ad essere un problema. Prova a dare una sterzata nella ripresa con i cambi che però non portano i frutti sperati; ci sarà ancora da lavorare molto prima di poter vedere la vera Reggina di Aglietti.