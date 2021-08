Ultime News

Reggina e Monza non vanno oltre lo 0-0 al debutto in campionato. Nel post-gara, l’esterno amaranto Gianluca Di Chiara ha parlato in sala stampa. Di seguito, le sue parole: SUL RITORNO DEL PUBBLICO– ”E’...

Si chiude con 24 reti il primo turno dell’edizione 2021/22 del campionato cadetto, il quale ha preso il via venerdì sera con l’anticipo tra Frosinone e Parma e si è da poco concluso con i cinque posticipi in...

Reggina

Un ritorno in Serie B (a distanza di cinque anni) da incorniciare per Simone Corazza, sceso in campo questa sera con la sua Alessandria sul campo del Benevento per la prima giornata del campionato cadetto. Una serata sporcata...