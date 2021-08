Reggina, Di Chiara: ”Che emozione sentire il pubblico! Grande prova di carattere”

Reggina e Monza non vanno oltre lo 0-0 al debutto in campionato. Nel post-gara, l’esterno amaranto Gianluca Di Chiara ha parlato in sala stampa. Di seguito, le sue parole:

SUL RITORNO DEL PUBBLICO– ”E’ stata un’emozione grande vedere e sentire il pubblico, è una spinta in più che ci darà durante la stagione. Sarebbe ancora più bello se gli stadi aprissero al 100% della capienza, speriamo in questo”.

SUL TERRENO DI GIOCO– ”Campo in quelle condizioni? Sicuramente non aiuta, ma in questo caso non aiuta sia noi che gli altri. Entrambe le squadre preferivano un campo in condizioni migliori, purtroppo è così e ci dobbiamo adeguare”.

PRESTAZIONE– ”Abbiamo fatto una grande prova di carattere e di spirito di squadra. C’è tanto su cui lavorare. Margini di miglioramento ne abbiamo tanti. Anche i ragazzi che sono arrivati da poco hanno già dimostrato di essersi integrati bene”.

RUOLO– ”Preferisco una difesa a quattro, il mister chiede comunque una spinta importante da noi terzini, sempre ricordandoci che siamo prima difensori e poi attaccanti. Fisicamente, con il preparatore atletico abbiamo fatto un gran lavoro. Siamo stati bravi anche dal punto di vista della condizione, nonostante il caldo ed il campo pesante”.