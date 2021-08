Ex Reggina, ritorno in B col botto per Corazza: tripletta alla prima giornata

Grande debutto per 'Jocker': tre goal in 83'

Un ritorno in Serie B (a distanza di cinque anni) da incorniciare per Simone Corazza, sceso in campo questa sera con la sua Alessandria sul campo del Benevento per la prima giornata del campionato cadetto.

Una serata sporcata dalla sconfitta dei ‘Grigi’ (battuti 4-3), ma personalmente memorabile per l’ex attaccante amaranto, autore di una tripletta allo stadio “Vigorito”. Due reti su azione, una in penalty dagli undici metri, per un tris che occupa un posto storico nel suo palmares (primo in Serie B, secondo in carriera).

Inizio super e primato solitario nella classifica marcatori: Corazza inizia col botto…