Serie D, il Lamezia Terme cresce ancora: ufficializzati altri 5 calciatori

Dal ritiro di Montecatini, dove la squadra di Erra è al lavoro, arrivano altre ufficialità per quanto riguarda l’organico del Lamezia Terme che prenderà il via nel prossimo campionato di Serie D.

In ordine cronologico, la società lametina ha ufficializzato altri cinque innesti di mercato: Armando Tipaldi, terzino sinistro classe 2003 che vanta già un’esperienza in D con il Giulianova; Emanuele Gentile, nativo proprio di Lamezia Terme, portiere classe 2001 con esperienze maturate in categoria nelle file dei trentini del Dro; Marco Amendola, centrocampista molto versatile, un 2003 che può vantare un’esperienza nella Juventus National Academy di Vinovo; Roberto Ferrara, centrocampista del 2001 che nella scorsa stagione approdò alla Vigor Lamezia, in prestito dal Catanzaro; Leandro Ignacio Carubini, difensore italo-argentino classe ’92 con esperienze non solo in patria ma anche in Perù, prima arrivare in Italia e girovagare tra squadre e regioni, con tanto di breve esperienza con il Tre Fiori, formazione del campionato di San Marino, con la quale disputò il primo turno preliminare di Europa League nell’estate del 2019, subendo due sconfitte da parte del Klaksvik, squadra delle isole Far Oer; lo scorso marzo venne ingaggiato aalla Vigor Lamezia, con la quale ha disputato il mini-torneo di Eccellenza.