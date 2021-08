Serie B, nell’anticipo arriva il gol dell’ex amaranto Charpentier

Il primo gol del nuovo campionato è di Alessio Zerbin che alla mezz’ora del primo tempo batte Buffon, tornato ad indossare la maglia della squadra che lo lanciò nel calcio che conta. Prima dell’intervallo, i ducali raggiungono il pari con Tutino e in avvio di ripresa Man ribalta il punteggio portando il Parma avanti. Al 70′ l’allenatore del Frosinone Fabio Grosso (campione del mondo con Buffon nel 2006) si gioca la carta Gabriel Charpentier e lo sfortunato attaccante francese che indossò la maglia della Reggina nella prima parte della scorsa stagione, ripaga la fiducia del tecnico siglando di testa all’89’ il gol del definitivo 2-2.

