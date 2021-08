Serie B ai raggi X, Parma: capitan Buffon suona la carica, obiettivo promozione

Dopo 3 anni trascorsi nella massima serie, il Parma torna in serie B, con la speranza che la permanenza in cadetteria sia breve. Nonostante la concorrenza agguerrita di squadre come Monza, Benevento e Lecce, la squadra del nuovo tecnico Maresca (alla sua prima esperienza da capo allenatore) si candida come una tra le favorite per la vittoria del campionato 2021/2022. Per centrare l’obiettivo promozione, la dirigenza gialloblù ha gettato delle ottime basi da cui ripartire dopo la fallimentare stagione 2020/2021, come certificato dai colpi in entrata messi a segno dal Ds Mauro Pederzoli, su tutti quello di Gianluigi Buffon: scelta di cuore quella del campione del mondo 2006, che sceglie di ritornare nella società che lo aveva lanciato appena 17enne in serie A per scrivere quello che con molta probabilità sarà l’ultimo capitolo di una carriera leggendaria. Oltre a capitan Buffon, per il suo 4-2-3-1 Maresca potrà contare sulla tecnica e l’esperienza di Franco Vazquez, prelevato dal Siviglia, mentre a guidare l’attacco sarà Gennaro Tutino, fresco di promozione in serie A con la Salernitana.

Probabile formazione PARMA (4-2-3-1): BUFFON; Sohm, Osorio, Valenti, Gagliolo; SCHIATTARELLA, JURIC; Man, VAZQUEZ, Brunetta; TUTINO. All: Maresca (nuovo)

Acquisti: Buffon (Por, Juventus, D), Juric (Cen, Hajduk Spalato, D), Benedyczak (Att, Pogon Szczecin, D), Vazquez (Cen, Siviglia, D), Iacoponi (Att, Arezzo, D), Bernabé (Cen, Manchester City U23), Schiattarella (Cen, Benevento, D), Tutino (Att, Napoli, P), Correia (Att, Juventus U23, P)

Cessioni: Gervinho (Att, Trabzonspor, D), Cyprien (Cen, Nantes, P), Pellè (Att, svincolato), Bruno Alves (Dif, svincolato), Kurtic (Cen, Paok Salonicco, D), Pezzella (Dif, Atalanta, P), Kosznovszky (C, MTK Budapest, D), Rinaldi (Por, Aquila Montevarchi, P), Da Cruz (Att, Santos Laguna, P), Kucka (Cen, Watford, P), Hernani (Cen, Genoa, P), Cornelius (Att, Trabzonspor, D), Simonetti (Cen, Messina, P)

Santo Romeo