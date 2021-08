Eccellenza, rinforzo in difesa per il Gallico Catona: ecco Taverniti

Ancora un rinforzo di grande livello per il Gallico Catona che aggiunge un tassello importante in difesa. Il club reggino si è assicurato Davide Taverniti, un centrale esperto che in carriera ha indossato molte maglie importanti e prestigiose, dalle esperienze in D con Gioiese, Palmese e Cittanovese, a quelle più recenti in Eccellenza con Reggiomediterranea e Locri.

Di seguito il comunicato del club.

Gallico Catona, cala il poker d’Assi con l’arrivo dell’ esperto difensore Davide Taverniti. Classe 84, Taverniti di Solano è stato Calciatore del Messina, Hintereggio, Gioiese, Palmese, Locri, Reggiomediterranea e Adrano. Taverniti va ad aggiungersi ai nuovi arrivati Salvatore Lancia Attaccante, Davide Bonadio Centrocampista e Giuseppe “Pippo” Calivà Centrocampista; Taverniti ha mentalità vincente, già da stamattina si è aggregato al gruppo del tecnico Peppe Giovinazzo.

Il terribile duo Tecnico Gatto – Misti non si ferma più, si sta lavorando per impinguare il reparto under. La compagine rossoblù ha concluso la seconda settimana di preparazione.

La Società Saluta il neo arrivato Taverniti ed augura un buon fine settimana agli sportivi.