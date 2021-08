La parentesi più lunga l’ha riservata alla società Armando Segato, con la quale ha vissuto le più grandi soddisfazioni in campo e fuori.

Si è spento mister Jiriti, per tantissimi anni impegnato nel far crescere i giovani calciatori reggini

Il calcio reggino in lutto: ci ha lasciato Mister Jiriti

Ultime News