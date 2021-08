Serie B ai raggi X, Lecce: giallorossi tra i favoriti per la promozione in A

Insieme alle neoretrocesse e al Monza, il Lecce sembra essere una delle squadre più attrezzate per puntare alla promozione diretta in Serie A. La sconfitta nei playoff rimediata contro il Venezia nella passata stagione grida ancora vendetta, ma la proprietà giallorossa ha già costruito delle basi solide per rilanciare le proprie ambizioni per il campionato 2021/2022, come testimoniato dall’arrivo del DG Pantaleo Corvino e quello dell’ex allenatore amaranto Marco Baroni, che tanto bene aveva fatto a Reggio. Il tecnico toscano dovrebbe ripartire presumibilmente dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1, i due moduli di gioco maggiormente utilizzati in carriera, con il bomber Massimo Coda al centro dell’attacco giallorosso e i due neoacquisti Calabresi e Bjarnason nel ruolo di centrali di difesa.

Probabile formazione Lecce (4-3-3): Gabriel; CALABRESI, TUIA, BJARNASON, Gallo; Hjulmand, BLIN, Majer; Rodriguez, STREFEZZA, Coda. Allenatore: Marco BARONI (nuovo)

Acquisti: Tuia (Dif, Benevento, D), Olivieri (Att, Juventus U23, P), Blin (Cen, Amiens, D), B. I. Bjarnason (Dif, Akureyri, D), Helgason (Cen, Hafnarfjordur, D), Vera (Cen, Cosenza), Gendrey (Dif, Amiens, D), Calabresi (Dif, Bologna, D), Strefezza (Att, Spal, D).

Cessioni: Tachtsidis (Cen, Al-Fayha, SV), Pettinari (Att, Ternana, SV), Maggio (Dif, svincolato), Nikolov (Cen, svincolato), Dubickas (Att, Piacenza, D), Calderoni (Dif, Vicenza, D), Zuta (Dif, Vålerenga, D), Maselli (Cen, Foggia, P), Henderson (Cen, Empoli, D), Riccardi (Dif, Triestina, D).

Santo Romeo