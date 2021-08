Eccellenza, lunedì 23 agosto il Gioiosa si presenterà ai tifosi

Raggiunto l’agognato traguardo dell’Eccellenza, è tempo di mostrarsi. Il Gioiosa Jonica ha reso noto che nella serata di lunedì 23 agosto, in occasione della “Festa dello Sport” organizzata dalla Pro Loco UNPLI, avrà luogo la presentazione ufficiale della squadra biancorossa.

La presentazione, in programma alle ore 21, si svolgerà presso il giardino esterno del cinquecentesco Palazzo Amaduri, sede della Biblioteca Comunale e di una importante Pinacoteca-Museo, una cornice suggestiva per celebrare un momento tanto atteso dagli sportivi gioiosani, pronti per vivere una stagione di emozioni insieme alla squadra di mister Pasqualino Guido.