Eccellenza, 7 gol per il Gallico Catona nel test con il San Gaetano

Buona sgambata per la squadra di Giovinazzo contro il San Gaetano, da poco ammesso in Promozione

Primo test condiviso del Gallico Catona che batte il San Gaetano Catanoso, compagine militante di Promozione, in rete nel primo tempo sono andati Calarco, Marciano, Sabatino autore di due splendide reti e Gatto Saverio; nel secondo tempo sono andati in rete Artuso e De Stefano.

Utile proficua galoppata sul piano atletico e tattico, per il gruppo di Mister Peppe Giovinazzo.

Gli “Under” del Gallico Catona si sono messi in particolare evidenza, complimenti a tutta la società del San Gaetano Catanoso.

Ufficio Stampa Calcio Gallico Catona