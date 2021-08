Serie D, il Cittanova ha scelto: Di Gaetano è il nuovo tecnico

Una lunga e sfibrante attesa, attraverso nomi e trattative, ma alla fine il Cittanova ha scelto il nuovo tecnico che da ieri ha iniziato il proprio lavoro al “Morreale-Proto”.

Il club giallorosso si è affidato a mister Francesco Di Gaetano, tecnico esperto e molto apprezzato soprattutto in Sicilia, dove ha guidato Akragas, Biancavilla e Paceco; a Trapani è stato vice di Boscaglia conquistando anche la promozione in Serie B e allenatore della Primavera. Nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione in Serie D con la compagine di Agrigento, perdendo la finale con la Sancataldese; obiettivo che era invece riuscito a centrare nel 2018 alla guida del Biancavilla, battendo negli spareggi-promozione prima la Reggiomediterranea, poi il Canicattì.

Da allenatore del Paceco invece affrontò nla Cittanovese nella stagione 2017/2018: bilancio di una vittoria, all’andata in Sicilia per 2-1, e una sconfitta, al ritorno per 3-2 in quello che sarà adesso il suo stadio di casa.