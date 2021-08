Serie D, FC Lamezia in ritiro con le novità Russo e tre ex Reggina

Il Lamezia Terme ha raggiunto ieri il ritiro di Montecatini dove preparerà la stagione di Serie D che inizierà a breve. Il club lametino, ha nel frattempo continuato ad aggiungere tasselli all’organico che mister Erra avrà a propria disposizione.

Dopo gli annunci ufficiali di Maimone e Laaribi (clicca qui), i gialloblù hanno ufficializzato l’ingaggio di ben tre calciatori under provenienti dalla Primavera della Reggina: Angelo Rechichi, difensore centrale classe 2002, Aldo Bezzon (nell’immagine principale), seconda punta anch’egli 2002, e Alessandro Provazza, attaccante nato nel 2003. Tutti e tre hanno inoltre preso parte al ritiro precampionato della Reggina di Aglietti nelle Marche; Bezzon e Provazza hanno anche trovato la via del gol nel test amichevole con la Reggiomediterranea dello scorso 6 agosto (doppietta per Bezzon).

Ultimo rinforzo in ordine cronologico annunciato dal Lamezia è Nicola Russo, attaccante classe ’91, un veterano dei campionati di Serie C e Serie D, già protagonista nell’ultima stagione con la Vigor in Eccellenza (4 gol per lui nel mini-torneo, 2 nei playoff). In C ha indossato le maglie di Taranto, Fidelis Andria, Nocerina e Gubbio; in D ha girovagato per l’Italia, militando con Siena, ancora Taranto, Rapallo Bogliasco, L’Aquila, nuovamente Nocerina, Aprilia e Casarano.