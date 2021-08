Serie B ai raggi X, Frosinone: fiducia a Grosso, Charpentier cerca il riscatto 

Terza stagione consecutiva in cadetteria per i ciociari, che vorranno riscattarsi dopo il deludente decimo posto conquistato nello scorso campionato e la salvezza aritmetica arrivata solamente nelle ultime giornate. Gli acquisti di Canotto e Garritano hanno sicuramente elevato il tasso tecnico della squadra e aggiunto esperienza al gruppo guidato da Fabio Grosso, ma al tempo stesso la dirigenza gialloblù ha arruolato anche diversi giovani interessanti. Tra i nuovi arrivi in casa gialloblù anche Gabriel Charpentier, che da settembre 2020 a gennaio 2021 ha vestito i colori amaranto.

Probabile formazione Frosinone (3-5-2): DE LUCIA; Szyminski, Brighenti, KOBLAR; Zampano, GARRITANO, Vitale, Rohden, KLITTEN; Novakovich, CHARPENTIER. Allenatore: Fabio GROSSO (confermato)

Acquisti: Koblar (Dif, Maribor, D), Klitten (Att, Aalborg, D), Gatti (Dif, Pro Patria, D), De Lucia (Por, Feralpi Salò, D), Haoudi (Cen, Livorno, D), Satariano (Att, Sliema Wanderers, D), Ravaglia (Por, Bologna, P), Trotta (Att, Cosenza), Zerbin (Cen, Napoli, P), Charpentier (Att, Genoa, P), Canotto (Att, ChievoVerona, SV), Bevilacqua (Dif, Manzanese, D), Cotali (Dif, ChievoVerona, SV), Garritano (Att, ChievoVerona, SV)

Cessioni: Salvi (Dif, Ascoli, SV), Verde (Dif, svincolato), Ariaudo (Dif, svincolato), Iacobucci (Por, svincolato), Capuano (Dif, svincolato), Vitale (Dif, svincolato), Bardi (Por, Bologna, D), Vettorel (Por, Carrarese, P).

Santo Romeo