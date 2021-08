Serie B ai raggi X, Crotone: pitagorici all’assalto della Serie A 

Così come il Benevento, i pitagorici tornano in B ad un solo anno dalla promozione. Nonostante l’addio già annunciato di Simy, direzione Salerno, e il possibile addio di Messias, i pitagorici guidati dal nuovo tecnico Francesco Modesto faranno di tutto per mantenere le zone alte della classifica e tentare l’immediata assalto alla Serie A. Dopo l’addio di Cordaz, si accende il ballottaggio Festa-Naro tra i pali, mentre i due neoacquisti Juvara e Mulattieri si contenderanno una maglia da titolare al centro dell’attacco rossoblú.

Probabile formazione Crotone (3-4-2-1): SARO; NEDELCEARU, Marrone, MONDONICO; Rispoli, Zanellato, Vulic, Molina; Messias, Benali; JUWARA. Allenatore: Francesco MODESTO (nuovo)

Acquisti: Mondonico (Dif, Albinoleffe, D), Saro (Por, Pro Vercelli, D), Tutyskinas (Dif, Escola Varsovia, D), Juwara (Att, Bologna, P), Nedelcearu (Dif, Aek Atene, D), Mulattieri (A, Inter, P), Visentin (Dif, Pordenone, D), Mogos (Att, ChievoVerona, SV), Maric (Att, Monza, P), Sala (Dif, Sassuolo, P)

Cessioni: Cordaz (Por, Inter, D), Golemic (Dif, Al-Hamz, D), Mazzotta (Dif, svincolato), Crociata (Cen, Empoli, D), Rodio (Dif, Pro Vercelli, D), Crespi (Por, Renate, P).

Santo Romeo