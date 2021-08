Reggina, Gallo: ”Orgoglioso di aver portato Galabinov a Reggio. Crediamo in lui”

Questo pomeriggio al centro sportivo Sant’Agata ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione di Andrej Galabinov, nuovo attaccante della Reggina. Nel corso della stessa, ha preso parte il presidente Luca Gallo, il quale ha anche risposto alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue parole;

“Siamo qui per presentare Galabinov, il quale ha firmato un contratto triennale. Questo tipo di contratto fa capire come si è improntato il discorso sportivo col calciatore. E’ un contratto lungo, proposto da noi perché crediamo in lui ed abbiamo riscontrato che anche lui crede in noi. E’ un gran centravanti che ha fatto più di 100 gol in carriera e che ha già vinto la B. Sono orgoglioso di aver portato Andrej qui alla Reggina, ringrazio il direttore Mangiarano e soprattutto il ds Taibi per aver condotto e chiuso l’operazione al meglio”.

L’IMPATTO DEL COVID SUL CALCIO- “L’altro giorno abbiamo aperto la prevendita, mi sono quasi emozionato perché non ricordavo l’ultima volta che avevamo venduto un biglietto. E’ passato un anno e mezzo e da allora la società non ha avuto un minimo di incasso. E nel frattempo il campionato ha continuato a disputarsi, non si è fermato. E’ cambiato tutto a livello economico, societario e gestionale. Ogni sera mi vengono comunicati i dati dell’affluenza al botteghino, io spero e invito i tifosi della Reggina a venire allo stadio per godere di uno spettacolo che non vedono da tanto tempo. Spero anche che gli sponsor arrivino, non ne vedo granché intorno alla Reggina”.