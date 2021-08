1^ Categoria: Lazzaro e Pro Pellaro, due storiche realtà al lavoro per tornare in alto

Gli organici della Prima Categoria 2021/2022 non si conoscono ancora ma molte delle protagoniste sono al lavoro per preparare una stagione da vivere stavolta, si spera, fino in fondo. Tra le squadre reggine che prenderanno parte al prossimo campionato figureranno ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni due storiche realtà reggine: Lazzaro e Pro Pellaro.

Il Lazzaro, assente dai campionati maggiori ormai da molti anni, cercherà di ritagliarsi un ruolo importante nel prossimo torneo. Il club biancorosso è passato di mano nei mesi scorsi, dallo storico presidente Fortunato Sgrò al nuovo patron Giovanni Simone. A guidare la squadra in panchina è stato riconfermato mister Massimo Di Lorenzo, affiancato da mister Roberto Ferraro. Il DS biancorosso Giuseppe Gangemi ha lavorato alacremente per portare tasselli importanti a Lazzaro, partendo dalla riconferma del capitano, Consolato Benedetto; negli ultimi giorni sono arrivate altre ufficialità: Giovanni Familiari, attaccante classe ’85, ex Pro Pellaro; Domenico Laganà, terzino classe ’98, e Giovanni Ligato, centrocampista del 2000, tornati in biancorosso dopo qualche anno; Steven Mathiot (nell’immagine a sinistra), centrale di difesa (e all’occorrenza attaccante) classe ’91, con una lunga militanza nelle categorie superiori.

Molte le novità anche in casa Pro Pellaro, pronta a duellare per tornare in categorie che l’hanno vista protagonista anche nelle recenti stagioni. Alla guida del club sempre il presidente Franco Azzarà, mentre si segnalano gli ingressi in società di Primo Azzarà e Salvatore D’Aleo. Per allenare i bianconeri si registra un gradito ritorno: mister Francesco Arcidiaco (nell’immagine a destra), tecnico ambizioso che proprio a Pellaro aveva ottenuto importanti risultati, bissati poi dalla storica promozione in Eccellenza ottenuta con l’Aurora Reggio. Il club ha inoltre ufficializzato moltissime novità in entrata: i portieri Domenico Bagnato dalla Reggiomediterranea e Francesco Larizza dalla Bovese; i difensori Pietro Baccillieri dalla Bovalinese, Filippo Campolo dal Cataforio C5, Demetrio Cutrupi dal Ravagnese e Daniele Izzo dalla Reggiomediterranea; i centrocampisti Tullio Borghetto dalla Deliese, Paolo De Stefano dal Ravagnese e Simone Paviglianiti dalla Bovese; i nuovi attaccanti sono invece Manuel Marino dal Ravagnese e Norberto Petronio, da anni tra i principali bomber della categoria con la maglia della Bovese.