Serie D, doppio colpo Fc Lamezia: Laaribi e l’ex Reggina Maimone

Riceviamo e pubblichiamo – “Continua senza sosta l’attività del Football Club Lamezia Terme per allestire una formazione competitiva in grado di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie D.

In questa ottica, la società ha portato a termine due operazioni di altissimo rilievo, che consentiranno alla squadra del presidente Saladini di alzare ancor di più il livello in vista della prossima stagione in Quarta Serie.

Due calciatori che hanno collezionato numerose presenze in Serie C e che apporteranno alla squadra di Mister Erra oltre ad elevate doti tecniche anche spiccate qualità umane e caratteriali: Mohamed Laaribi e Giuseppe Maimone.

Mohamed Laaribi, centrocampista italiano di origini marocchine, nato ad Agadir, il 18 marzo 1993.“Momo” – come tutti lo chiamano – è giocatore capace di disegnare calcio e portare fantasia in mezzo al campo; un calciatore poliedrico, capace di dettare i tempi a centrocampo e ispirare le trame offensive con illuminanti passaggi ai compagni d’attacco. Esperienze sportive di assoluto spessore per il nuovo calciatore gialloblu, che ha collezionato numerose presenze in Serie C con le maglie di Rende, Casertana e Vibonese, facendosi notare per le grandi qualità caratteriali ed evidenziandosi come uno dei prospetti più talentuosi della categoria.

Numeri di altissimo livello per il nuovo fantasista del Football Club, che annovera nel suo carnet di qualità anche grandissime abilità nei calci piazzati. Laaribi si è detto molto motivato nello sposare il progetto FC Lamezia Terme, condividendone le ambizioni e le prospettive di crescita della società del presidente Saladini.

«Sono felice ed emozionato – dichiara Laaribi – di essere qui a Lamezia. Sono molto carico per questa sfida alla quale mi approccio con grinta e motivazione. Voglio dare il massimo per questi colori!».

Giuseppe Maimone, centrocampista, classe 1994.

Una mezzala dalla fisicità importante e dirompente, capace di unire alla quantità anche tanta qualità, senso della posizione e visione di gioco. Ultima stagione disputata nelle fila del Bisceglie, per un calciatore che nonostante la giovane età conta già oltre 150 presenze in Serie C, a dimostrazione di un profilo di altissimo livello. Maimone è un calciatore capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, garantendo col suo passo e la sua tecnica un apporto decisivo, aumentando ancor di più il livello e la qualità della rosa del FC Lamezia Terme.

“Sono molto felice – ha dichiarato Maimone – di essere giunto in un club dalle altissime ambizioni. La società ha saputo trasmettermi tutte le motivazioni del progetto Football Club e non vedo l’ora di ripagare in campo la fiducia nei miei confronti”.