Parla bulgaro il colpo di mercato messo a segno dalla Reggina per il proprio reparto offensivo. L’esperto Andrej Galabinov è pronto a legarsi al club amaranto con un contratto triennale, dopo aver svolto le visite mediche in mattinata nella Capitale ed essere da poco atterrato in riva allo Stretto (ad attenderlo, un gruppo di sostenitori amaranto), così come testimoniano le seguenti immagini targate ReggioNelPallone.