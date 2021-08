UFFICIALE- Reggina, ecco Tumminello dall’Atalanta: la formula del trasferimento

Rinforzo offensivo. A pochi giorni dall’inizio del campionato, la Reggina ha concretizzato l’ingaggio di Marco Tumminello, il quale torna in Calabria a distanza di tre anni dall’esperienza di Crotone. Classe ’98 (per cui ‘under’), la punta nativa di Erice arriva in prestito dall’Atalanta, club che nella scorsa stagione lo aveva ceduto a titolo temporaneo alla Spal, in Serie B.

Roma, Crotone, Atalanta, Lecce, Pescara e Spal i club in cui ha militato, per un totale di 27 presenze e 6 reti. Di seguito, la nota stampa del club amaranto ad ufficializzare il calciatore:

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento di Marco Tumminello. L’attaccante, classe 1998, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, ed indosserà la maglia numero 93.

A Marco un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.