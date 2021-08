Ex Reggina, Petrelli resta in Serie B e ritrova un ex portiere amaranto

Proseguirà in Serie B, almeno per il momento, la carriera di Elia Petrelli, giovane attaccante classe 2001 nativo di Cesena ma di proprietà del Genoa. Il club ligure, che a gennaio lo aveva acquistato dalla Juventus per 8 milioni di euro (all’interno dell’operazione che ha portato Rovella in bianconero) e che subito dopo lo aveva mandato in prestito alla Reggina per ‘farsi le ossa’, seppur con scarsi risultati vista la sola presenza collezionata (12′ per la precisione), adesso ha ha da poco chiuso la trattativa con l’Ascoli per il passaggio in bianconero del 20enne.

Ancora un prestito secco, ancora una chance in Serie B, dove questa volta la Reggina se la ritroverà da avversario, e con un compagno di squadra con cui ha condiviso la parentesi in riva allo Stretto. Il riferimento va ad Enrico Guarna, già nelle Marche dal mese di luglio.