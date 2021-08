Coppa Italia, Reggina fuori. Tutti i risultati, definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi

Ultime News

E’ durata novanta minuti più recupero l’avventura della Reggina nell’edizione 2021/22 della coppa Italia. Gli amaranto salutano la competizione per mano della Salernitana, che vola dunque ai sedicesimi di...

Due a zero e passaggio del turno. Bottino pieno per la Salernitana di Fabrizio Castori alla prima uscita ufficiale della stagione, arrivata in coppa Italia contro la Reggina di Aglietti. Queste le parole del tecnico granata nel...