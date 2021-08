Salernitana-Reggina, le pagelle amaranto: Micai insicuro, brillano Hetemaj e Crisetig

Grande prestazione nel primo tempo, in calo nel secondo

Bene i subentrati, Ménez tenta di salire in cattedra con le sue giocate

La Reggina esce sconfitta dall’Arechi di Salerno e saluta la Coppa Italia. La Salernitana di Castori si impone per 2-0 grazie alla doppietta di Bonazzoli. Le pagelle amaranto di RNP:

Micai 5: debutto non entusiasmante contro la sua ex squadra, che per poco non beneficiava di due suoi errori (tecnico il primo, di lettura il secondo). Uscite avventate e la sensazione che avrebbe potuto fare qualcosina in più sui due goal subiti, l’ultimo in particolare.

Lakicevic 6: esegue con ordine, mantiene un punto di equilibrio stabile tra la fase offensiva e quella difensiva. dal 68′ Adjapong 5,5: spinge maggiormente rispetto al serbo, ma è ancora alla ricerca della forma migliore e del ritmo partita.

Cionek 5,5: pochi errori singolari, ma sull’organizzazione difensiva sembra esserci ancora da lavorare

Stavropoulos 5,5: probabilmente poco da fare dinnanzi al gesto tecnico di Bonazzoli in occasione del primo goal. Per il resto, vale lo stesso discorso di Cionek…

Di Chiara 6: la sua corsia è la più trafficata, specie nel primo tempo, dove si destreggia con scioltezza e duttilità in ambo le fasi. Galoppa, crossa e sbaglia poco, ma nella ripresa si fa beffare da Kechrida, il quale lo manda a vuoto con facilità propiziando l’assist per il secondo goal.

Ricci 5: il tiro a giro destinato all’incrocio (ma terminato sul fondo) è il suo unico acuto degno di nota della serata. Deve ancora entrare nei meccanismi di squadra, ci si sperava in un debutto migliore. dal 53′ Ménez 6: entra e tenta di svoltare la partita con le sue giocate, dialogando bene con i compagni e cercando spunti interessanti con dinamismo.

Hetemaj 6,5: prende in mano la squadra dal basso e tenta di dettare i ritmi, senza mai buttare un pallone e tentando sempre una giocata efficiente. Prevedibile in qualche circostanza, ma sempre pronto a rimediare con esperienza ed intelligenza.

Crisetig 6,5: si conferma una certezza. Riesce ad uscire con eleganza dalle situazioni più scomode e serve palloni col contagiri. dal 78′ Bianchi s.v.

Laribi 6: scalda i guantoni di Belec sin dalle battute iniziali con due tiri insidiosi dalla distanza. Apre gli spazi ai compagni e fraseggia bene tra le linee. dal 53′ Bellomo 6: entra bene in partita e tenta subito la conclusione in porta. Sforna diversi cross interessanti ma senza un vero e proprio destinatario.

Rivas 6: gara double fais per l’honduregno, che appare subito in gran forma. Cerca spesso la profondità attaccando lo spazio, punta e salta l’avversario ma non riesce a concretizzare in fase realizzativa. Nel primo tempo lo si vede addirittura tornare in difesa per riconquistare il pallone, nella ripresa abbassa il ritmo…

Montalto 5,5: interscambia bene con Rivas e lavora discretamente spalle alla porta, che però non riesce a centrare. Va vicino alla rete con una conclusione che termina sul fondo. Il reparto offensivo richiede maggiore sostanza. dal 68′ Denis 6: la voglia è sempre quella di incidere, ma non ci riesce. Fa il gioco sporco e ci mette impegno, ma non riesce a trovare la porta.

Aglietti 6: in questa Reggina già si intravede la sua mano, specie per la prestazione fornita nel primo tempo, dove al netto della rete di Bonazzoli gli amaranto hanno saputo imporsi con personalità. Si intravedono anche le potenzialità di una rosa ancora incompleta e che necessita di ulteriori rinforzi, specie in ‘zona goal’. C’è ancora molto su cui lavorare, ma la strada sembra essere quella giusta…