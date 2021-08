Salernitana-Reggina, dove vederla in Tv e streaming

Ancora poche e al debutto ufficiale in coppa Italia della Reggina di mister Aglietti, che alle 20:45 scenderà in campo all’Arechi di Salerno per sfidare la Salernitana, neo promossa in Serie A. Il match di questa sera, valido per i trentaduesimi, sarà aperto al pubblico (ingresso contingentato per via delle norme Covid) ma anche visibile in diretta agli spettatori a casa.

Vista l’esclusiva aggiudicatasi da Mediaset riguardo tutte le gare di coppa Italia per il triennio 2021-24, anche il match dell’Arechi finirà sotto i riflettori nazionali. La partita, infatti, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre e 151 di Sky). Disponibile anche la visione in live streaming sulla piattaforma Mediaset Play, Mediaset Infinity e, per tutti i clienti TimVision, sulla App Timvision e con il TimVision Box.