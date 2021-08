Serie B ai raggi X, il Cittadella: Cuppone e Tounkara possibili sorprese in attacco

Dopo aver eliminato Brescia e Monza, il sogno promozione del Cittadella si è spento nella finale Playoff della passata stagione, con gli uomini di Venturato che sono usciti sconfitti nel doppio confronto con la compagine del Venezia. A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, la missione del Cittadella è ancora una volta quella di stupire e provare a centrare la promozione in massima serie, più volte sfiorata negli ultimi anni. Il nuovo tecnico Gorini dovrebbe puntare sul 4-3-1-2, con il neoacquisto scuola Roma Antonucci che agirà presumibilmente sulla trequarti. Occhio alle due sorprese Tounkara e Cuppone, attaccanti ex Viterbese e Casertana e possibili rivelazioni low cost: due colpi in pieno stile Cittadella.

Probabili formazione CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Adorni, Frare, Donnarumma; DANZI,Baldini, Branca; ANTONUCCI; Beretta, CUPPONE. Allenatore: Edoardo GORINI (nuovo)

Acquisti: Cuppone (Att, Casertana, D), Danzi (Cen, Hellas Verona, D), Mattioli (Dif, Modena, D), Tounkara (Att, Viterbese, D), Okwonwko (Att, Bologna, P), Antonucci (Att, Roma, D), Ciriello (Dif, Casertana, D), Icardi (Att, Casertana, SV).

Cessioni: Ghiringhelli (Dif, Ternana, D), Iori (Cen, fine carriera), Tsadjout (Att, Milan), Ogunseye (Att, Modena, D), Proia (Cen, Vicenza, D), Rosafio (Att, Reggiana, D).

Santo Romeo