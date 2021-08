Serie B ai raggi X, il Brescia: Inzaghi cerca il riscatto

Ultime News

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, Andrej Galabinov avrebbe sorpassato Samuel Di Carmine e potrebbe essere molto vicino alla Reggina. Nonostante gli sforzi profusi dalla società per...

Reggina

Sono circa mille i biglietti venduti per il debutto in campionato tra Reggina e Monza. La gara valevole per la prima giornata della serie B si disputerà domenica 22 agosto allo stadio Granillo con inizio ore 18. Fino a martedì...