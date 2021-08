Salernitana-Reggina, Aglietti: “Domani test importante per capire percorso di crescita”

Esordio ufficiale per la Reggina che domani, all’Arechi, sfiderà la Salernitana nella gara di coppa Italia (inizio ore 20:45).

Il tecnico della Reggina, Alfredo Aglietti in conferenza stampa ha parlato prima del match in terra campana.

“La squadra ha lavorato bene e intensamente in queste settimane. Il test di domani è importante, prima perché è una gara ufficiale e soprattutto per capire quanto siamo avanti nell’interpretazione e nel mettere in pratica le cose che abbiamo provato. Gli avversari salgono di livello, giocheremo contro una neopromossa in serie A, ma la nostra mentalità non deve cambiare rispetto agli avversari, deve restare sempre la stessa”.

Aglietti e la filosofia di gioco – “Voglio una squadra con personalità, ma questo non vuol dire non avere equilibrio. Tutta la squadra deve partecipare al gioco offensivo ma preoccupandosi anche delle marcature preventiva e di occupare gli spazi per non prestare il fianco a possibili ripartenze”.

La Reggina e i singoli – “Adjapong si è rimesso dopo l’infortunio dello scorso anno. E’ arrivato da poco, dunque il suo inserimento dovrà essere graduale, dobbiamo ancora lavorare con lui su certe cose, probabilmente partirà dalla panchina. Montalto ha avuto un affaticamento ma nulla di grave, domani sarà della partita. Staffetta con Denis? Non è detto, vedremo come si evolve il match, possibile anche che giochino insieme.

Aglietti e il mercato – “Cerchiamo ancora due attaccanti che spero arrivino presto. Deve avere alcune caratteristiche importanti per il nostro gioco, deve essere dinamico, di corsa, che abbia il senso del gol. Non è sicuramente facile reperirlo a certe condizioni quindi dobbiamo valutare. Abbiamo la squadra fatta per 18/20, grazie al lavoro di Taibi siamo riusciti a portare a casa degli obiettivi importanti che si eravamo prefissati, adesso speriamo di riuscire a chiudere con la ciliegina sulla torta”.