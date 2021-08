Dopo aver centrato la promozione in B con il Perugia, Fabio Caserta è chiamato ad una sfida ancora più ambiziosa ed impegnativa, questa volta alla guida del Benevento. Nonostante la vittoria del campionato con sette giornate di anticipo nella stagione 19/20, i sanniti non sono riusciti a mantenere la categoria e tornano in B con l’obiettivo di riconquistare fin da subito con la massima serie. 4-3-3 come modulo di riferimento per l’allenatore reggino, che potrà fare affidamento su calciatori esperti e carismatici come Glik, Lapadula e il terzino Gaetano Letizia per dare l’assalto alla Serie A. Risorse importanti sono arrivate anche dal mercato con gli acquisti di Masciangelo, Elia e Calò.

FORMAZIONE Benevento (4-3-3): PALEARI; Letizia, Glik, Barba, MASCIANGELO; CALO’, Schiattarella, Ionita; ELIA, Lapadula, Improta. Allenatore: Fabio CASERTA (nuovo)

ACQUISTI: Calò (Cen, Genoa, P), Paleari (Por, Genoa, P), Elia (Cen, Atalanta, P), Masciangelo (Dif, Pescara, P), Acampora (Cen, Spezia, D)

CESSIONI: Tuia (Dif, Lecce, D), Antei (Dif, svincolato), Viola (Cen, svincolato), Gori (Por, fine carriera), Caldirola (Dif, Monza, D), Dabo (Cen, Çaykur Rizespor, D), Montipò (Por, Hellas Verona, P), Hetemaj (Cen, Reggina, D), Schiattarella (Cen, Parma, D), Talbi (Dif, Rubin Kazan, D).

Santo Romeo