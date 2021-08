Promozione, il Ravagnese in “mani sicure”: presentato El Makni

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Asd Ravagnese Calcio è lieta di annunciare ufficialmente l’arrivo del portiere Achraf Angelo El Makni. Classe 1991, El Makni è l’estremo difensore di sicuro affidamento che il Ravagnese cercava per blindare la porta. Ancora un gran colpo, dunque, per il DG Verduci e il DS Criaco che portano alla corte di mister Pangallo un portiere di qualità ed esperienza considerati i trascorsi con compagini blasonate come Taurianovese, Gioiese e Rosarno. Il sodalizio del presidente Cilione ringrazia la Saint Michel, società di provenienza, per il felice esito dell’operazione ed augura ad El Makni una stagione ricca di successi. Benvenuto Angelo!