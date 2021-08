Boca N. Melito, il neo-presidente Cardona: “Squadra quasi completa, abbiamo under eccezionali”

Una delle più importanti novità in vista della nuova stagione, per il Boca Nuova Melito Admo, è rappresentata dal nuovo presidente del club, l’imprenditore Giuseppe Cardona, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club biancorosso.

Di seguito, le parole del presidente Cardona riprese dal sito del Boca N. Melito.

“Sono entrato nel mondo del calcio per la prima volta, ma sono un pilota automobilistico e conosco l’ambiente sportivo, l’agonismo e la voglia di mettersi in gioco per primeggiare. Il presidente onorario Filippo Cogliandro mi ha coinvolto poco per volta in questa nuova esperienza fino a diventarne presidente, giorno dopo giorno mi accorgo di quanto mi stia appassionando. Abbiamo deciso di operare un grande rinnovamento, in società, nello staff tecnico e nell’organico della squadra. In poco tempo siamo riusciti a chiudere con Zampaglione, Buda e gli altri, tra questi i due ragazzi argentini. Credo che al momento siamo tra le prime cinque del campionato, almeno questo è ciò che mi auguro, alla fine tocca sempre al campo dare il responso finale. In questa prima settimana ho seguito qualche allenamento e mi ha piacevolmente colpito quello che ho visto. Mister Saviano sa il fatto suo e abbiamo degli under eccezionali, nonostante il gran caldo di questi giorni, erano tutti attivi e volenterosi, sempre impegnati a dare il massimo per guadagnarsi una maglia da titolare, trascinati e coinvolti anche da Zampaglione. Abbiamo cambiato tanto per cercare di ottenere qualcosa di diverso, già così la squadra è messa bene ma stiamo ulteriormente lavorando per aggiungere un difensore. A quel punto credo che saremo al completo e potremo far sentire la nostra voce in campionato. Non manca molto all’inizio della stagione, non vedo l’ora che si cominci così da poter fare il mio debutto da presidente del Boca Nuova Melito ADMO.”