Ex Reggina: Dall’Oglio dal Catania al Palermo

L’ex centrocampista della Reggina, Jacopo Dall’Oglio è un nuovo calciatore del Palermo. I rosanero hanno comunicato “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista ex Catania ha firmato un contratto che lo legherà in maglia rosanero fino a giugno 2022”. Con la Reggina 52 presenze e due reti per Dall’Oglio