Serie B ai raggi X, l’Ascoli: i bianconeri si affidano a Dionisi e Fabbrini

In attacco esperienza e qualità

Ormai presenza abituale della Serie B, l’Ascoli si appresta a vivere la settima stagione consecutiva nel campionato cadetto. I bianconeri vorranno confermare quanto visto di buono nella seconda parte della stagione precedente e puntano a migliorare il 16° posto in classifica conquistato nel campionato 2020/2021. In attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, Andrea Sottil dovrebbe confermare il suo 4-3-1-2 e potrà contare sull’esperienza e l’estro di Diego Fabbrini, trequartista reduce dall’esperienza in Romania con la Dinamo Bucarest. L’ex Reggina Guarna ricoprirà il ruolo di secondo portiere, dietro il confermatissimo Leali.

Probabile formazione Ascoli (4-3-1-2): Leali; RICCIARDI, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Saric, Buchel, Eramo; FABBRINI; Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Andrea SOTTIL (confermato)

ACQUISTI: D’Orazio (Dif, Bari, D), Guarna (Por, Reggina, D), Castorani (Cen, Virtus Francavilla, D), Fabbrini (Att, Dinamo Bucarest, D), Tavcar (Dif, Vitanest Bilje, D), Baschirotto (Dif, Viterbese, D), Salvi (Dif, Frosinone, SV)

CESSIONI: Cacciatore (Dif, svincolato), Cavion (Cen, svincolato), Vellios (Att, svincolato), Pinto (Por, Estrela Amadora, D), Chiricò (Att, Padova, D), Brosco (Dif, Vicenza, D), Puttini (Dif, Messina, P)

Santo Romeo