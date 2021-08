Dilettanti, primo compleanno per l’Asd Gebbione2020

Riceviamo e pubblichiamo – Primo anno di vita per l’Asd Gebbione 2020. La lettera del presidente del sodalizio reggino Olindo Giuseppe Grenzi che ripercorre tutte le fasi della nascita della società: “Tutto ebbe inizio all’incirca un anno fa, precisamente il 19 luglio, sdraiato su un lettino in spiaggia. . . Pensai, ma perché non provarci? Perché non sognare e creare qualcosa che scrivi la storia del mio quartiere, Gebbione, affinché possa essere raccontata negli anni? Da lì a poco creai una locandina e la pubblicai su Instagram, ignaro di come sarebbe andata a finire. Mi scrisse per primo un ragazzo, con una grandissima risata, incredulo che potesse andar avanti il mio pensiero, parlando e discutendo lo convinsi e iniziò a pubblicare e repostare, man mano che passavano i minuti i messaggi aumentarono sempre di più e le persone erano sempre più entusiaste e io ero sempre più convinto di voler proseguire in questo mio pensiero e progetto. Vide la storia anche l’attuale segretario/giocatore della squadra, Andrea Giardiniere, mi chiamò subito e si volle unire. Con il passare dei giorni c’era aria di progetto e di base solida, quindi trovammo anche l’attuale allenatore, Gianluca Maria Ielo, e l’attuale direttore generale, Davide Nicoletti. Con il passare dei giorni concretizzammo il tutto, delineando la squadra, creammo le divise. Istituendo la società , l’attuale ASD GEBBIONE 2020, non creammo solamente una squadra ma un qualcosa di magico che mancava da tanti anni all’interno del rione gebbione, quartiere sempre rinomato per vicende spiacevoli, ma che allo stesso tempo è il quartiere più caloroso della città Reggina. Pieno di persone amorevoli, garbate che hanno appoggiato subito la squadra e che sicuramente appoggeranno con gli anni, colgo l’occasione anche nel ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno. Concludo dicendo che nella vita chi ha un sogno lo deve inseguire, fare sacrifici, impegnandosi, soffrendo, solo così lo potrà esaudire, proprio come abbiamo fatto noi! Precisamente il 10 agosto 2020 in una notte stellata parti tutto. Tanti Auguri alla mia e alla nostra ASD GEBBIONE 2020”.

*Il presidente Asd Gebbione 2020 Olindo Giuseppe Grenzi