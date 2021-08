Dilettanti, Francesco Sergi è il nuovo presidente della Palmese

Novità importanti in casa Palmese, esclusa dal campionato di Eccellenza e ancora in corsa per poter chiedere l’iscrizione in Prima Categoria entro il 2 settembre a patto di avere i conti in regola, per evitare la cancellazione. Attraverso una lettera apparsa sui social del club, si è presentato colui il quale rivestirà probabilmente il ruolo di presidente neroverde, Francesco Sergi, esprimendo a più riprese il proprio amore per la Palmese. Nella lettera, Sergi ha annunciato una conferenza stampa per sabato 14 durante la quale verrà esposto il progetto, invitando a prendervi parte anche ai tifosi interessati, in particolare ai rappresentanti della tifoseria organizzata.

Di seguito, la lettera di Francesco Sergi.

Buon giorno …. Mi presento velocemente, Mi chiamo Francesco Sergi sono di palmi e sono un innamorato e tifoso della Benemerita US PALMESE 1912, ho voluto sposare questo progetto per cercare in tutti i modi a non far perdere prima su tutto la matricola centenaria che credo sia a cuore di tutto il popolo palmese .. Ringrazio chi prima di me ha provato a tenere alte le sorti della squadra ..e non farla fallire già qualche anno fa con l aiuto di tutta la comunità palmese .. Sicuro ho ereditato un situazione impegnativa e onerosa su tutti gli aspetti ma proprio per questo mi sono deciso insieme ad alcuni amici ad salvare il salvabile .. Abbiamo deciso di programmare per Sabato 14 Agosto alle ore 18 al campo lopresti di Palmi una conferenza stampa dove verranno spiegate tante cose … Colgo occasione a invitare a tutti quelli che volessero partecipare a venire … ma ci tengo più di ogni cosa che possano essere presenti i rappresentanti delle varie tifoserie dal gruppo totalitario ai boys vecchia guardia e chi più vorrebbe avere a cuore della cara Palmese … Inoltre comunico qui che saranno anche ben gradite conciliando i vari impegni di lavoro le presenze del sindaco Giuseppe Ranuccio e dell assessore allo sport Giuseppe Magazzu’..

Un grazie anticipato a tutti … Come ho sempre detto la Palmese e del popolo palmese…

Distinti saluti