Serie D, tre grandi novità in entrata per il Lamezia Terme

Il Lamezia Terme continua a costruire la squadra che giocherà il prossimo campionato di Serie D. Dopo gli annunci dello scorso fine settimana, nelle ultime ventiquattro ore il club lametino ha ufficializzato altri tre elementi di qualità ed esperienza che torneranno molto utili a mister Erra.

Il Lamezia Terme ha ufficializzato nell’ordine: il difensore centrale Vittorio Nocerino, classe ’92, ex tra le altre di Arzanese, Aversa e Fidelis Andria in C; l’esterno offensivo argentino Franco Da Dalt, classe ’87, con alle spalle una stagione in B alla Triestina, molte esperienze in C tra Como, Foggia, Verona e Turris, e alcune annate in D, comprese le stagioni con Avellino e Vibonese; il terzino Giuseppe Paviglianiti, classe ’93, cresciuto nella Reggina e poi approdato alla Vibonese, con la quale ha raggiunto la D nel 2016, categoria nella quale ha militato nella scorsa estate, tra il club di Vibo, l’Agropoli, il Sersale e infine la lunga esperienza con la Cittanovese, prima di scendere di categoria e dividere la scorsa stagione tra Boca Nuova Melito e Vigor Lamezia.