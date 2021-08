Promozione, cambio sulla panchina dell’Archi: Ripepi saluta, arriva Verbaro

Novità inaspettata in casa Comprensorio Archi dove mister Salvatore Ripepi ha lasciato la guida tecnica della squadra per motivi personali, al suo posto il club biancoazzurro ha scelto Giuseppe Verbaro.

Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO UFFICIALE

L ASD Comprensorio ARCHI CALCIO con il presente annuncia il nuovo TECNICO il quale condurra’ la prima squadra nel Campionato Regionale di Promozione girone B Comitato Calabria.

Il Nuovo Mister e’ Giuseppe VERBARO nome ben noto negli ambienti sportivi per aver allenato squadre militanti nei massimi campionati Regionali.

Mister VERBARO sostituira’ Mister RIPEPI che per motivi di ” CUORE ” ha dovuto lasciare con dispiacere la guida dell’Archi Calcio in quanto chiamato a svolgere il compito di Istruttore Tecnico del Settore Giovanile da parte di una Societa’ Professionista.

Da parte di tutta la Societa’ un grosso ringraziamento a Mr Ripepi per quello che ha fatto e un grosso in bocca al lupo per quello che andra’ a fare.

Diamo il BENVENUTO nella famiglia Archi Calcio a Mr Verbaro da parte di tutta la dirigenza e nello stesso momento si comunica che ad affiancarlo sara’ Antonio GIARMOLEO gia’ collaboratore di Mr Ripepi .

Nella foto Mr Verbaro insieme al DS Michele COTRONEO e al DT Ercole NICOLAZZO i quali hanno concluso la trattativa.