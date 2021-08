Eccellenza, il Boca N. Melito ufficializza i rinnovi di Buda e Parisi

Doppio rinnovo annunciato dal Boca Nuova Melito Admo che anche nella prossima stagione potrà contare su Gabriele Parisi tra i pali e su Santo Buda a centrocampo, due calciatori che certamente potranno tornare molto utili a mister Saviano.

Di seguito il comunicato del club.

Il mercato in casa Boca Nuova Melito ADMO continua con due importantissime riconferme: Santo Buda e Gabriele Parisi saranno calciatori biancorossi anche nella stagione 2021/2022.

Santo Buda, centrocampista classe ’98, era approdato al “Pellicanò” lo scorso ottobre, riuscendo a disputare appena un paio di partite prima della sospensione del campionato. Qualità smisurata e grande esperienza nonostante la giovane età per Buda, che nella sua carriera ha indossato le maglie di Vibonese (con la quale ha vinto la Serie D ed esordito in C), Cavese (sempre in C), Castrovillari e Imolese (in D).

Gabriele Parisi è alla sua terza annata in biancorosso, portiere classe ’95, tra i più forti estremi difensori in Calabria, anch’egli ha vestito la maglia della Vibonese in D dopo l’esperienza maturata con l’Hinterreggio; prima di approdare a Bocale due stagioni fa, ha indossato le maglie di Gallico Catona e Reggiomediterranea. Ha inoltre preso parte al mini-torneo di Eccellenza disputato tra aprile e giugno di quest’anno, giocando con la Vigor Lamezia. Un prezioso punto di forza dal quale ripartire per una grande stagione.

A Santo e Gabriele un caloroso “welcome back”!