Reggina, prove tattiche per Aglietti: prime sedute per Adjapong

Si è da poco conclusa un’altra giornata di lavoro per la Reggina di mister Aglietti, quest’oggi impegnata in una doppia sessione di allenamento. In quella di questo pomeriggio, gli amaranto hanno curato prettamente l’aspetto tecnico-tattico, svolgendo esercitazioni riguardanti il palleggio, la fase di impostazione e costruzione del gioco ed il dialogo palla a terra tra i reparti, prediligendo un massimo di tre tocchi e lavorando ad alta intensità. Il tutto, finalizzato al tiro in porta.

Nel finale, spazio alla consueta partitella e ad ulteriori prove tattiche in vista della gara amichevole di domani pomeriggio (ore 18:30) contro la Vibonese al ”Razza”, dove Crisetig e compagni cercheranno di dare nuovi segnali positivi al tecnico toscano.

Presente per l’intero arco della seduta il centravanti Montalto, mentre il volto nuovo (che aveva assaporato il campo già in mattinata) si chiama Claud Adjapong. Presenti i giovani Lo Faro, Bezzon, Rechichi e Provazza.