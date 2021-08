Serie B, Helbiz Media trasmetterà le partite in Spagna, Sud America e nei Balcani

Riceviamo e pubblichiamo

Altro goal per Helbiz Live: il campionato di Serie B sarà trasmesso in Spagna, Grecia, Cipro, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia e America Latina

• Helbiz Media ha siglato una collaborazione con Kosmos per trasmette in questi paesi, con licenza dei diritti in esclusiva per 3 stagioni

• Nuovi contenuti calcistici per sfruttare il potenziale di crescita in Spagna, Balcani e America Latina

Milano, 09 agosto 2021 – Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie B all’estero in tutto il Mondo, annuncia un nuovo accordo con Kosmos, player mondiale nel mondo dell’entertainment sportivo, per la trasmissione in esclusiva del campionato italiano di calcio di Serie B in Spagna, Grecia, Cipro, Bulgaria, Balcani e America Latina.

Helbiz Media collaborerà con emittenti prestigiose e piattaforme digitali all’avanguardia per raggiungere una fetta sempre più ampia di mercato. In particolare, grazie a Nova Sport, il Campionato di Serie B sarà visibile in Bulgaria, Grecia e Cipro. Sportklub trasmetterà il Campionato di Serie B in Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro e Serbia, dove vanta una audience di circa il 90% della popolazione. In Spagna e America Latina, il Campionato di Serie B sarà trasmesso dalla piattaforma digitale Footters. Nello specifico, i Paesi coinvolti saranno Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Peru, Guiana, Paraguay, Uruguay, Suriname, Venezuela, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Honduras, Nicaragua, Panama, Caraibi.

Questo accordo segna un nuovo fondamentale passo in avanti per il Campionato di Seri B nel percorso di crescita internazionale. È la dimostrazione della capacità di attirare l’interesse di nuove piattaforme e nuove emittenti raggiungendo un pubblico più ampio e multinazionale.

Dichiarazione di Mauro Balata, Presidente della Lega B:

“Un altro traguardo raggiunto, dopo l’annuncio di Germania, Austria e Svizzera di qualche giorno fa che dimostra ulteriormente come il nostro campionato cadetto sia un prodotto straordinario, che per la prima volta sarà trasmesso in paesi dove non è mai arrivato sino ad ora. Stiamo continuando a lavorare per ampliare ulteriormente l’internazionalizzazione del nostro marchio, un obiettivo che ci siamo dati fin da

subito con la nuova governance insieme a tutti i club”.

Dichiarazione di Matteo Mammì, CEO di HELBIZ MEDIA:

Press Release

“Siamo soddisfatti di aver siglato questo accordo con un player mondiale come Kosmos e di trasmettere il Campionato di Serie B in un’ampia parte del mondo, collaborando con emittenti prestigiose come Nova Sport e Sportklub, e piattaforme digitali all’avanguardia come Footers. Per il Campionato di Serie B sarà la prima volta in onda in molti dei paesi coperti da questo accordo e ciò è un formidabile passo avanti per lo

sviluppo internazionale della Lega e del calcio italiano in generale”.

Helbiz Live ha lanciato sul mercato un’offerta innovativa, che lega il mondo del calcio, e dell’intrattenimento in generale, a quello della micro-mobilità, grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità. Infatti, per la prima volta viene introdotto un sistema di questo tipo nel panorama della fruizione dei contenuti online. In funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99€ al

mese per la visione completa del Campionato di Serie B, 4€ ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro-mobilità di Helbiz. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie B: con un abbonamento di 49,99€ all’anno è previsto un Cashback 30€ in credito Helbiz micro-mobilità. Helbiz Live si presenta al mercato con una formula di abbonamenti estremamente competitiva e conveniente per il cliente, con una proposta unica nel panorama italiano e non solo. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

La conduttrice di Helbiz Live sarà Carolina Stramare, Miss Italia2019 vincitrice dell’80a edizione. Il suo stile semplice, sobrio e al tempo stesso ricco di fascino e bellezza mediterranea, insieme ad un carattere spigliato ed estroverso fanno sì che Carolina sia tra le più amate dal pubblico anche suisocial, caratterizzata dalla sua eleganza e dalla sua raffinatezza. Carolina è moderna, simpatica, amante della tecnologia e dello stile di vita “green”, grande appassionata di sport. La ragazza perfetta per rappresentare il mondo di Helbiz e la novità di Helbiz Live. Ogni settimana Carolina guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, proponendo a tutti gli appassionati un racconto dinamico e simpatico e coinvolgendo regolarmente i protagonisti di un Campionato sempre ricco di soprese.

Helbiz

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in circa 40 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Helbiz Inc ha annunciato in data 8 febbraio 2021 un’operazione di fusione con la SPAC GreenVision Acquisition Corp.

(Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porterà ad essere la prima società di micro-mobilità quotata al Nasdaq.

Sito web: http://www.helbiz.com

GreenVision Acquisition Corp.

GreenVision Acquisition Corp. è una SPAC costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware allo scopo di effettuare operazioni quali fusioni, quotazioni, acquisizioni di attività, acquisto di azioni, riorganizzazioni o aggregazioni aziendali con una o più aziende.

Dichiarazioni previsionali

Press Release

Alcune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa sono “dichiarazioni previsionali” nel significato delle disposizioni “safe harbour” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall’uso di parole come “anticipare”, “credere”, “aspettarsi”, “stima”, “piano”,” prospettiva” e “progetto” e altre espressioni simili che prevedono o indicano eventi o tendenze futuri o che non riguardano dichiarazioni di carattere storico. Queste dichiarazioni previsionali riflettono l’attuale analisi delle informazioni esistenti e sono soggette a vari rischi e incertezze. Di conseguenza, è necessario esercitare cautela nell’affidarsi a dichiarazioni previsionali. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dalle aspettative o proiezioni della Società o di GreenVision. I seguenti fattori, tra gli altri, potrebbero farsì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli descritti in queste dichiarazioni previsionali: (i) il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altre circostanze che potrebbero dar luogo alla risoluzione del Contratto di Fusione (ii) la capacità della Società di soddisfare gli standard di quotazione Nasdaq a seguito della transazione e in relazione al suo completamento; (iii) l’impossibilità di portare a termine le operazioni contemplate dal Contratto di Fusione a causa del mancato ottenimento dell’approvazione degli azionisti della Società o degli azionisti di GreenVision o per altre ragioni; (iv) il mancato rispetto dei requisiti minimi di cassa del Contratto di Fusione a causa dei rimborsi degli azionisti di GreenVision e il mancato ottenimento del finanziamento sostitutivo; (v) il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e produzione previsti; (vi) costi relativi all’operazione proposta; (vii) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (viii) la capacità della nuova società di raggiungere i propri obiettivi finanziari e strategici, grazie, tra le altre cose, alla concorrenza, alla capacità della nuova società di perseguire una strategia di crescita e gestire la redditività della crescita; (ix) la possibilità che la società risultante dalla fusione possa essere influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali e/o competitivi; (x) l’effetto della pandemia COVID-19 sulla Società e GreenVision e la loro capacità di portare a termine l’operazione; e (xi) altri rischi e incertezze qui descritti, nonché quei rischi e incertezze discussi di volta in volta in altri

rapporti e altri documenti pubblici presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) da parte della Società. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori che possono influire sulle aspettative e sulle proiezioni della Società sono disponibili nei documenti periodici di GreenVision presso la SEC, inclusa la sua relazione annuale sul modulo 10-K per l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020 e la sua dichiarazione preliminare di delega sul programma 14A. I documenti SEC di GreenVision sono disponibili pubblicamente sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi dichiarazione previsionale da noi resa in questo comunicato stampa si basa solo sulle informazioni attualmente disponibili a GreenVision e Helbiz ed è valida solo a partire dalla data in cui è stata rilasciata. GreenVision e Helbiz non si assumono alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia scritta che orale, che può essere rilasciata di volta in volta,sia come risultato di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.

Ulteriori informazioni sulla transazione e dove trovarla

In relazione alla fusione aziendale proposta, GreenVision ha depositato una dichiarazione preliminare di delega sul programma 14A alla SEC. Inoltre, GreenVision archivierà altri materiali rilevanti presso la SEC in relazione all’aggregazione aziendale. Copie possono essere ottenute gratuitamente sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. I titolari di titoli di GreenVision sono invitati a leggere la dichiarazione / prospetto per delega e gli altri materiali rilevanti non appena saranno disponibili prima di prendere qualsiasi decisione di voto in relazione all’aggregazione aziendale proposta poiché conterranno informazioni importanti su l’aggregazione aziendale e sulle parti coinvolte nell’aggregazione aziendale. Le informazioni contenute o accessibili tramite i siti web a cui si fa riferimento in questo comunicato stampa non sono incorporate per riferimento e non fanno parte di questo comunicato stampa. Gli azionisti di GreenVision possono anche ottenere una copia della dichiarazione di delega preliminare o definitiva, una volta disponibile, nonché altri documenti depositati presso la SEC da GreenVision, gratuitamente, sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov o inviando una richiesta a: GreenVision Acquisition Corp., One Penn Plaza, 36 ° piano, New York, New York 10019.

Partecipanti alla sollecitazione

GreenVision, i suoi amministratori e funzionari possono essere considerati partecipanti alla richiesta di deleghe degli azionisti di GreenVision in relazione all’aggregazione aziendale proposta. Anche Helbiz, i suoi funzionari e amministratori possono essere considerati partecipanti a tale sollecitazione. Coloro che possiedono titoli possono ottenere informazioni più dettagliate sui nomi, le affiliazioni e gli interessi di alcuni funzionari esecutivi e direttori di GreenVision nella sollecitazione leggendo la relazione annuale di GreenVision sul modulo 10-K per l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020 e la dichiarazione di delega/prospetto e altro materiale rilevante depositato presso la SEC in relazione all’aggregazione aziendale.

Le informazioni riguardanti gli interessi dei partecipanti di GreenVision alla sollecitazione, che possono, in alcuni casi, essere diversi da quelli dei loro azionisti in generale, sono esposte nella dichiarazione di delega/prospetto relativo all’aggregazione aziendale.

Non sollecitazione

Press Release

Il presente comunicato stampa non costituisce una sollecitazione di delega, consenso o autorizzazione in relazione a qualsiasi titolo o in relazione alla transazione proposta. Il presente comunicato stampa, inoltre, non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di titoli, né ci sarà alcuna vendita di titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni. Non sarà effettuata alcuna offerta di titoli se non tramite un prospetto che soddisfi i requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificato, o un’esenzione da esso.

Per richieste di investitori e media, contattare:

COMMUNICATION & MEDIA RELATIONSHIP

Davide D’Amico – tel. +39 335 7715011 email: davide.damico@helbiz.com

Chiara Garbuglia – tel. +39 335 7388163 email: chiara.garbuglia@helbiz.com

MY PR

Giorgio Cattaneo – tel. +39 335 7053742 email: giorgio.cattaneo@mypr.it

Arianna Bonfioli – tel. +39 335 6111390 email: arianna.bonfioli@mypr.it

Marcella Vezzoli – tel. +39 337 1313471 email: marcella.vezzoli@mypr.it

Helbiz Investor Relations: investor.relations@helbiz.co