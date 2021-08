Reggina, inizia la preparazione in vista della Salernitana: il report odierno

Verso il debutto. Si è tenuta questa mattina, presso il centro sportivo Sant’Agata, la prima seduta di allenamento della settimana per la Reggina di mister Aglietti, che dopo aver beneficiato del riposo domenicale ha iniziato la preparazione in vista della gara di coppa Italia con la Salernitana (lunedì 16 agosto).

Stamane, gli amaranto hanno iniziato la seduta con esercizi di natura aerobica, prima di spostarsi sul prato verde del campo numero 2 per proseguire con la parte atletica prima e tecnico-tattica poi. La prima è stata caratterizzata principalmente dalla corsa (con scatti da una linea laterale all’altra del rettangolo da gioco), mentre la seconda ha visto Denis e compagni, divisi in due squadre, impegnati in esercitazioni di palleggio a campo leggermente ridotto e con un massimo di due tocchi.

A quest’ultima esercitazione, così come nella partitella finale, non vi ha preso parte Adriano Montalto, il quale ha lavorato a parte dalla fine della parte atletica al termine della seduta. Ad aggiudicarsi la partitella è stata la squadra senza casacca, la quale ha aperto le marcature con Ricci e siglato il definitivo 2-1 con Bianchi, dopo il momentaneo pari di Ménez.

Presenti i giovani Lo Faro, Rechichi, Bezzon e Provazza.