Eccellenza, il Boca N. Melito ufficializza Mimmo Zampaglione

Ottimo colpo di mercato quello messo a segno dal Boca N. Melito Admo che da oggi inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. La squadra biancorossa, affidata a mister Saviano, avrà a propria disposizione un’arma in più da non sottovalutare: Mimmo Zampaglione. L’attaccante classe ’86, reduce dall’ottimo biennio di Locri, metterà a disposizione della giovane compagine che verrà allestita l’esperienza e la smisurata qualità che lo hanno reso, negli anni, uno dei più prolifici e affidabili attaccanti calabresi.

Di seguito il comunicato del club biancorosso.

Inizia con il botto il mercato del Boca Nuova Melito ADMO che ha ufficializzato l’ingaggio del bomber Mimmo Zampaglione, un attaccante prolifico come pochi, temuto da qualsiasi avversario e in grado di lasciare il segno con ogni maglia indossata nella sua lunga carriera.

Tante squadre, altrettante esperienze e una enormità di gol segnati, dalla stagione record con la Valle Grecanica (31 gol in D nel 2008/2009) alle parentesi in giro per l’Italia tra Chievo, Latina e Aversa Normanna, e poi ancora in Calabria con Hinterreggio, Vigor Lamezia, Gioiese, la soddisfazione di una stagione da protagonista con la Reggina (allora Reggio Calabria) in Serie D, e ancora Palmese, Roccella e gli ultimi anni in Eccellenza, un punto di riferimento certo prima per la Reggiomediterranea, poi per il Locri. Nel suo lungo girovagare, alla fine Zampa-Gol ha raggiunto lo stadio “Pellicanò” dove ad accoglierlo c’era un altro che di reti ne ha bucate parecchie in carriera come mister Saviano.

Da parte del Boca Nuova Melito ADMO, il più caloroso benvenuto a Mimmo Zampaglione!