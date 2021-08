Calciomercato Reggina: dall’estero e dalla serie A interesse per Rivas

Per la Reggina l’attaccante Rigoberto Rivas è incedibile. Il calciatore è stato acquistato a titolo definitivo dall’Inter con un’importante operazione di mercato.Ma il giocatore honduregno, dopo essersi messo in mostra nella scorsa stagione e alle recenti Olimpiadi è finito tra gli obiettivi di numerosi club esteri (Spagna e Belgio in primis) ma anche da società della serie A italiana. Difficile che la Reggina si voglia privare di Rivas adesso, più probabile che si possa discutere un’eventuale cessione futura, almeno che l’offerta non sia di quelle irrinunciabili.