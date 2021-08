Ex Reggina: Inzaghi chiama Viola al Brescia, Kingsley potrebbe tornare in Calabria

Tre ex centrocampisti amaranto in ottica calciomercato

Nuove avventure all’orizzonte per tre ex calciatori della Reggina, destinati a vestire una nuova maglia in seguito a questa sessione di calciomercato. Tra trasferimenti già archiviati (con tanto di ufficialità), forti interessi e sondaggi, sono tre centrocampisti gli ex amaranto in questione, passati tutti in riva allo Stretto in stagioni differenti.

Svincolato dopo il mancato rinnovo col Benevento, Nicolas Viola è tra i giocatori più appetibili sulla piazza e per questo desiderato da molti club. Tra questi c’è il Brescia di Filippo Inzaghi, il quale – come riporta BresciaOggi- vorrebbe con sé l’esperto 31enne calabrese, già avuto in rosa con il club sannito.

Non solo Viola. Il campionato cadetto potrebbe accogliere anche Michael Kingsley, nella città della Fata Morgana da febbraio a giugno di quest’anno. Su di lui avrebbe fatto un sondaggio il Cosenza, che dunque potrebbe riportare in Calabria il centrocampista di proprietà del Bologna. A riportarlo è TifoCosenza.it.

Resta in Serie C, invece, Simone Franchini (2018/19), il quale è passato dal Padova al Monterosi, neopromosso in terza serie.