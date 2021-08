Serie D, il Lamezia Terme piazza i primi colpi di mercato

Comincia a muoversi il mercato del neonato FC Lamezia Terme che disputerà il campionato di Serie D 2021/2022. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi il tecnico, che sarà Alessandro Erra, e lo staff che lo affiancherà (vice Tony Lio, preparatore dei portieri Gianluca Caravella e preparatore atletico Giuseppe Talotta), il club lametino si è subito gettato sul mercato per allestire la squadra.

Il primo calciatore ad essere ufficializzato è stato Valentin Haberkon, attaccante argentino classe ’95 che nella scorsa stagione indossava la maglia della Vigor. A seguire è toccato ad Alessandro Bernardi, centrocampista classe ’86, tra i grandi protagonisti della promozione del Sambiase. É stato poi il turno di Vincenzo Miliziano, terzino classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Protagonista con la maglia del Sambiase è stato anche Flavio Verso, 2002, esterno offensivo, premiato come miglior giovane dell’ultimo campionato. Dal vivaio del Crotone arriva invece l’attaccante Enrico Marco Trotta, classe 2002, molto prolifico nei campionati giovanili. Un altro ex Sambiase che farà parte del Lamezia Terme è Francesco Umbaca, fantasista classe ’97, calciatore dall’enorme qualità tecnica.

In poche ore i primi tasselli sono stati posti, ma certamente ne seguiranno altri a breve per un Lamezia Terme che non vorrà certamente fare da comparsa in Serie D.