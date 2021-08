Serie B, ufficiale: Zaffaroni nuovo allenatore del Cosenza

Con una nota sul proprio sito il Cosenza ha ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione: Marco Zaffaroni. Ecco quanto riporta il club: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Zaffaroni. Il tecnico, nato a Milano il 20 gennaio 1969, ha iniziato la sua carriera di allenatore al Perugia come vice di Giovanni Pagliari. Siede poi sulle panchine dellaFolgore Verano e della Caronnese. Ingaggiato dal Monza nel 2016, ottiene la promozione dalla Serie D alla Lega Pro. Nel biennio alla guida dell’Albinoleffe accede due volte consecutive ai playoff, fermandosi, nella passata stagione, solo in semifinale. Mister Zaffaroni si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2022”.