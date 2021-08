Promozione 2021/2022, definiti i gironi: la prima volta del San Gaetano

Così come per l’Eccellenza (leggi qui), anche il campionato di Promozione 2021/2022 ha finalmente svelato i nomi delle sue 32 protagoniste. Tra fusioni e cambi di denominazione, sono stati necessari ben cinque ripescaggi per raggiungere il numero di partecipanti: Scandale, Cinquefrondese, Campora, Atletico Maida e San Gaetano Catanoso. Per quest’ultimo si tratta del debutto assoluto in Promozione, ennesima tappa di un percorso iniziato in Terza Categoria poco più di dieci anni fa.

Le cinque ripescate hanno usufruito dei vuoti lasciati da altri club, a cominciare dal Gioiosa, ripescato a sua volta in Eccellenza, proseguendo poi con Filogaso e Real Sant’Agata, le quali non avevano completato la procedura per l’iscrizione, chiudendo infine con Monasterace e Acri, club che attraverso la fusione rispettivamente con Stilese e Belvedere, giocheranno in categoria superiore. Due novità sono rappresentate anche dal Real Fondo Gesù, compagine crotonese che ha effettuato la fusione con la Caccurese (a sua volta unitasi al Cotronei in Eccellenza), e dal Capo Vaticano, che in una sorta di scambio ha preso il posto del Parghelia.

Già delineati i due gironi, nel raggruppamento B saranno ben 12 le formazioni reggine.

Girone A

Atletico Maida

Campora

Cassano Sybaris

Città di Amantea

Cutro

Denis Bergamini Rossoblù Città di Luzzi

Digiesse Praiatortora

Garibaldina

Juvenilia Roseto

Promosport

Real Fondo Gesù Crotone

Rossanese

Trebisacce

San Fili

Scandale

Villaggio Europa Rende

Girone B

Africo

Bagnarese

Borgo Grecanico

Brancaleone

Caraffa

Cinquefrondese

Comprensorio Archi

Comprensorio Capo Vaticano

Gioiese

Melicucco

Ravagnese

Rombiolese

San Gaetano Catanoso

San Giorgio

Sporting Catanzaro Lido

Vallata del Torbido