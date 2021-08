Eccellenza 2021/2022, si torna a 16 squadre: fuori la Vigor, c’è il Gioiosa

La LND Calabria ha ufficializzato l’organico del campionato 2021/2022 di Eccellenza. Si torna al format da 16 squadre, numero stabilito a seguito della mancata iscrizione della Palmese. La novità principale riguarda tuttavia il Gioiosa Jonica: la compagine biancorossa vede premiata la propria costanza nei risultati conseguiti nelle ultime stagioni in Promozione (due secondi e un terzo posto posto), ottenendo il ripescaggio in Eccellenza al posto della Vigor Lamezia, la quale ha rinunciato dopo la fusione avvenuta con il Sambiase in D. Il posto lasciato vuoto è stato dunque assegnato al Gioiosa, che nella graduatoria di merito ha preceduto l’altro club in corsa per il ripescaggio, ovvero la Rossanese. Con la presenza del club ionico, diviene ancora più folta la pattuglia reggina in Eccellenza con addirittura la metà delle partecipanti.

Questo l’elenco delle partecipanti al prossimo campionato di Eccellenza

Boca Nuova Melito ADMO

Bovalinese

Città di Acri

Cotronei Caccuri

Gallico Catona

Gioiosa Jonica

Isola Capo Rizzuto

Locri

Morrone

Paolana

Reggiomediterranea

Roccella

Scalea

Sersale

Soriano

Stilomonasterace